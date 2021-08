Neuer Langenegger Käsekeller in Betrieb

Platz für 23.000 Schnittkäse-Laibe. Investiert werden fünf Millionen Euro.

Der neue Zubau befindet sich etwa zur Hälfte unter dem Erdreich. Das bietet gerade für die Kühlung im Käsekeller ein großes Energie-Einsparungspotential. Während im Käsekeller die Käse reifen, wächst auf dem Dach Gras, der Rohstoff für den Käse. Die Photovoltaik-Anlage bringt eine Leistung von rund 15 kWp. Mussten vor dem Neubau die Laibe für Schnittkäse zur Reifung in einen Käsekeller in Bezau transportiert und danach wieder zurückgeholt werden, bietet der neue Käsekeller Platz für bis zu 23.000 Schnittkäse-Laibe à sechs Kilogramm. Die Bergkäse-Laibe werden auch weiterhin in den Käsekeller nach Lingenau zur Reifung gebracht.

Für Obmann Reinhard Bechter ist die Investition ein klares Bekenntnis zum Standort und zur langfristigen Absicherung der Sennerei Langenegg. Die Sennerei Langenegg besteht an ihrem jetzigen Standort seit dem Jahr 1900. Die Genossenschaft zählt 66 Mitglieder, davon 22 zuliefernde Landwirte, die jährlich 3,6 Millionen Liter Milch zur Verarbeitung liefern. Zu den Kunden gehören neben Privatkunden im eigenen Lädele der Käsehersteller Rupp, diverse Handelsketten und Wiederverkäufer. Rund ein Drittel der Erzeugnisse geht in den Export und dabei insbesondere nach Deutschland. Am Sonntag, 10. Oktober lädt die Sennerei Langenegg zum Tag der offenen Tür. ME