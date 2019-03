Neuer Kommandant für die Bucher Wehr

Buch. Nach Evaluierungsprozess bei der Feuerwehr wurden neue Strukturen implementiert.

Das vergangene Jahr stand im Fokus bei der 92. Jahreshauptversammlung. 4 technische Einsätze, darunter das Sturmereignis am 03. Januar 2018, sowie 13 Vollproben bilden dabei nur einen kleinen Teil der Statistik. Zudem gab es für die „Florianijünger“ dutzende Ausrückungen in Bezug auf die Aus- und Weiterbildung, festliche und kirchliche Anlässe sowie Brandwachen und Ordnungsdienste. Letzteres stellt eine große Position dar, zumal die Blaulichtorganisation bei der Durchführung des Bezirksmusikfestes im vergangenen Sommer mit dem gesamten Team eingebunden war. Mit gleich drei Gruppen wurde die Wehr bei den Nassleistungsbewerben in Lauterach vorstellig. Beim Alpin – Nasswettbewerb in Alberschwende gab es für die Mannschaft den fünften Platz. Bei den 26. österreichischen Feuerwehrradmeisterschaften in Oberösterreich (die Bucher waren 2014 selbst Ausrichter der Großveranstaltung) belegte Christoph Hopfner den dritten Rang in seine Klasse.