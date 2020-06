Neuer Klub FC Rotenberg hat drei Abgänge

Ein Oldie, Abwehrspieler und ein Mittelfeldkicker gehören den Vorderwäldern nicht mehr an

Die letzten fünf Saisonen war Oldie Wolfgang Ott (46) Tormanntrainer und wenn Not zwischen den Pfosten stand, war der gebürtige Kärntner auch zwischen den Pfosten im Einsatz. Dem neuen Klub FC Rotenberg wird Ott aus privaten Gründen nicht mehr angehören und gab sein Karriereende bekannt. Innenverteidiger Dominik Heidegger (29) feierte mit FC Langenegg zweimal den Meister in der Vorarlbergliga. Nun wechselt der Abwehrspieler zum Landesligist Fliesen Heim FC Sulzberg und spielt nun mit Bruder David zusammen in der gleichen Mannschaft. Abgang Nummer drei beim neugegründeten FC Rotenberg ist der Deutsche Julian Karg (27).