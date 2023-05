Neuer kanadischer Knipser für die Pioneers Vorarlberg

Mit dem 26jährigen Steven Owre konnte ein absoluter Wunschspieler verpflichtet werden.

Erste ausländische Neuverpflichtung

Wunschspieler mit Verzögerung

Der Kanadier stand bereits letzten Sommer weit oben auf dem Wunschzettel der Pioneers Verantwortlichen. Aufgrund der bekannten zeitlichen Problematik kam ein Transfer letztendlich aber leider nicht zustande. So spielte Owre 2022/23 bei den Belfast Giants und lieferte schlagkräftige Argumente für einen weiteren Transferanlauf: Meistertitel, Cupsieg und in der Champions Hockey League stellte er gegen Schwergewichte wie den HC Davos seine Goalgetter Qualitäten unter Beweis.

Owre schießt sowohl als Center als auch als Flügelspieler seine Tore und ist damit variabel einsetzbar. Was für die Pioneers aber noch wichtiger ist: Der 26-Jährige war Teil von drei Meistermannschaften und dabei stets in der 1. Angriffslinie gesetzt. Owre weiß also wie man in kritischen Partien aktiv einen Einfluss aufs Spiel nimmt. Genau diese Qualität hat den Vorarlbergern in engen Spielen bisher gefehlt.