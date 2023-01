Neuer Kälte-Rekord: Diese Stadt ist der eisigste Ort der Welt

Vergangenen Sonntag wurde der Weltrekord für die niedrigste jemals gemessene Temperatur gebrochen.

Die Temperaturen in Chinas nördlichster Stadt Mohe sind auf den niedrigsten jemals gemessenen Wert gesunken.

Kälte-Rekord im Norden Chinas

Eine Wetterstation registrierte am Sonntag um 7 Uhr morgens minus 53 Grad Celsius. Damit wurde der bisherige Rekord von minus 52 Grad aus dem Jahr 1969 gebrochen.

Drei Tage in Folge lagen die Temperaturen in Mohe unter minus 50 Grad Celsius - und die frostigen Temperaturen sollen anhalten.

Chinas kälteste Provinz

In der chinesischen Provinz Heilongjiang, wo auch Mohe liegt, sind eisige Temperaturen nichts außergewöhnliches. In der Provinzhauptstadt Harbin findet jedes Jahr das Eis- und Schneefestival statt. An verschiedenen Orten im Stadtgebiet werden dann zum Teil filigran ausgearbeitete Eis- und Schneeskulpturen ausgestellt.