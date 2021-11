Neuer Höchstwert: Über 7.000 Corona-Infizierte

Bis Mittwochmorgen wurden bereits 232 Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Mittwoch, 8 Uhr: Am Dienstag wurden 646 Neuinfektionen gemeldet, 277 Personen gelten im selben Zeitraum als genesen. Bis Mittwochmorgen kamen 232 weitere Neuinfektionen und 29 Genesungen dazu. Damit sind aktuell 7.062 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Dies ist der bislang höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Heute vor einem Jahr, am 17. November 2020, waren es 4.001 aktive Fälle. Nur noch eine Gemeinde (Warth) ist derzeit Corona-frei.