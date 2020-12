Neuer harter Lockdown so gut wie fix – diese Verschärfungen kommen

Die Regierung berät am Freitagnachmittag mit den Bundesländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Geplante Verschärfungen

Zahlen sinken nur langsam

Hintergrund der geplanten Verschärfungen ist die immer noch zu hohe Zahl an täglichen Neuinfektionen. Am Donnerstag kamen laut Innen- und Gesundheitsministerium 2.485 Neuinfektionen hinzu. Im Schnitt der vergangenen sieben Tagen waren es täglich 2.734 Neuinfektionen. 33.531 Menschen galten am Donnerstag als aktiv infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage sank auf 215.

Viele Todesfälle

Besonders dramatisch ist weiterhin die Entwicklung der Todesfälle in Österreich. Mit der Datenbereinigung stieg die Zahl der Toten auf fast 5.000 an. In den vergangenen sieben Tagen starben im Schnitt 117 Menschen täglich im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankungen, die Zahl der Toten stieg in einer Woche um 819. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 9,2 - das heißt, dass in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner rund neun Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben sind.