Neuer Graf für die „fünfte Jahreszeit“

Nach neun Jahren geht das Faschingszepter der Montfortstadt in andere Hände.

FELDKIRCH In die Faschingspension verabschiedete Lothar Gallaun alias Graf Rudolf VIII. „Nach neun Jahren gehe ich wegen gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand“, erklärt er bei der Eröffnung am 11.11. um 11.11 Uhr vor dem Rathaus. „Lothar war das letzte Jahrzehnt der Stern am Europäischen Faschingshimmel“, erklärt Präsident Thomas Kathan. Das Geheimnis rund um den neuen Grafen hielten die Spältaschränzer Feldkirch gut unter Verschluss. „… Und nun huldigt unserem neuen Grafen: Graf Rudolf der IX von Montfort, Herrscher über die Neustadt zu Feldkirch, alias Hubert Schwarz.“ Diese Wahl sei nicht leichtgefallen. „Zuerst habe ich mich als Bürgermeister beworben“, scherz Schwarz. „Früh genug – man weiß ja nie!“ Dann versuchte er Prinz zu werden, aber dafür wäre Schwarz zu alt gewesen. Und die Anforderungsliste eines Grafen sei lang: Lieb, witzig, redegewandt, „körig“, zahlreiche Leute kennen, nicht zu alt sein, gut ausschauen, freundlich winken, trinkfest – und einen vollen Weinkeller sollte man haben. In Schwarz‘ Büttenrede kam vorallem der Bürgermeister nicht zu kurz.