Neuer Glanz für ein Kleinod

St.-Anna-Kapelle in Lingenau wird bis zum 300-jährigen Jubiläum saniert.

Lingenau. Markant steht die Kapelle zur hl. Anna an der Ortseinfahrt nach Lingenau. Derzeit präsentiert sich die barocke, denkmalgeschützte Kapelle innen und außen völlig eingerüstet. Es gilt Schäden an den Wänden im Außenbereich sowie Risse in Wand und Decke im Innern auszubessern. Außerdem ist der Altaraufbau stark vom Holzwurm befallen und bedarf einer Sanierung.

Die in den Jahren 1722 bis 1726 erbaute barocke Kapelle ist noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten, auch wenn die Innenausstattung immer wieder verändert und dem Zeitgeist angepasst wurde. Diese Entwicklung wurde mit einigen noch erhaltenen Statuen, die im Wäldersaal ausgestellt waren, gut veranschaulicht. Ihr derzeitiges Aussehen bekam St. Anna bei der letzten Renovierung vor ca. 50 Jahren. Aus dieser Zeit stammt beispielsweise das Deckengemälde, das an die Gründung der Diözese Feldkirch erinnert. Trotz finanzieller Unterstützung von Diözese, Bundesdenkmalamt, Land und Gemeinde muss der Großteil der Aufwendungen von der Pfarre aufgebracht werden, die alle an der Erhaltung der Kapelle Interessierten um Unterstützung bittet. Spendenkonto: IBAN AT96 3742 3000 0431 7616. ME