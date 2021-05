Neuer Geschäftsführer im Sozialzentrum Rankweil

Der Bregenzerwälder Markus Strolz übernimmt ab Juni diese Funktion.

Die letzten zehn Jahre hat Heimleiter Mario Gonner (70) und Pflegedienstleiterin Monika Sonnweber das Sozialzentrum Rankweil sehr erfolgreich geführt und Dank den Extraleistungen von allen Beteiligten das Haus Klosterreben auf Landesebene einen guten Namen gemacht. Nun treten sowohl Mario Gonner als auch Monika Sonnweber in den wohlverdienten Ruhestand. Der Posten des Geschäftsführers vom Sozialzentrum Rankweil lag zuletzt in den Händen von Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall. Im Zuge der Neubesetzung wurde nun der Schwarzenberger Markus Strolz als neuer Geschäftsführer vom Sozialzentrum Rankweil auserkoren. Der Wälder tritt am 1. Juni seine neue Stelle an und wird auch die Funktion als Heimleiter ausüben. Die Leitung für den Pflegedienst übernimmt Barbara Bischof-Gantner, die im Haus Klosterreben schon im Qualitätsmanagement fungierte. Bei der öffentlichen 4. Gemeindevertretungssitzung wurde Markus Strolz als Erstgereihter der Kandidaten als neuer Geschäftsführer vom Sozialzentrum Rankweil ohne Gegenstimme gewählt.