Neuer Gegner und ein neuer Hauptsponsor

Debakel für EC Bregenzerwald in Salzburg. Jetzt Heimspiel mit neuer Chance

Keine 48 Stunden später stehen die ECB Cracks bereits dem nächsten Gegner gegenüber. Beim Heimspiel am Samstag kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Liganeueinsteiger aus Wien. Die Silver Caps haben zum Einstieg gleich in der zweiten Runde den amtierenden Meister mit 2:0 geschlagen und konnten auch gegen Lustenau, Linz, Salzburg und zuletzt Gröden Erfolge feiern. Im Kader der Wiener befindet sich neben Philippe Lakos (719 EBEL Einsätze, 134 Punkte 1595 Strafminuten) auch Ex Wälder Henrik Neubauer. „Wir werden an dieses Spiel mit neuer Energie herangehen. Weil das Gefühl, das die Mannschaft und ich nach dieser harten Niederlage haben, will niemand. Und wenn du in das nächste Training oder das nächste Spiel gehst und dich an dieses Gefühl erinnerst, glaube ich dass eine Veränderung in der Mannschaft hervorruft.“, gibt sich der Wälder Coach optimistisch.