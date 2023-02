Neuer gefiederter Nachwuchs

Neues Leben kommt in die Paspelsseen Brederis.

Noch herrscht im Naherholungsgebiet am Paspelssee in Rankweil-Brederis mit einigen tausend Badegästen aus dem ganzen Land und den Nachbarn aus der Schweiz, Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein im Hochsommer die Ruhe vor dem Sturm. Dafür brachte das Nilgans-Pärchen in den Seeanlagen fünf junge Vögel zur Welt. In den nächsten zwei Monaten haben in Paspels noch die Nilgänse das Sagen. Die Nilgans wird zu den Halbgänsen gerechnet und stammt ursprünglich aus Afrika. Sie gilt als der häufigste afrotropische Entenvogel. Die Nilgans breitet sich in den letzten Jahren zunehmend in Mitteleuropa aus. Auch in Brederis am Paspelssee sind die Nilgänse schon seit langem angekommen