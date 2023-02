Neuer Formel-1-Bolide für Ferrari

Vor hunderten begeisterten Tifosi hat Ferrari am Dienstag seinen neuen Formel-1-Rennwagen vorgestellt.

Auf der Hausstrecke in Fiorano drehte der Monegasse Charles Leclerc die ersten Runden im SF23. "Das Ziel ist es natürlich zu gewinnen. Das ist das, was mich motiviert. Und am Ende den Titel zu holen", sagte der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison nach starkem Start Vizeweltmeister hinter Max Verstappen im Red Bull geworden war.