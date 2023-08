Neuer Brasilianer und Japaner sollen Dornbirn zum Sieg schießen

Zur Heimpremiere der Rothosen kommt der Vizemeister Grazer AK auf die Birkenwiese.

„Konichiwa“ heißt es ab sofort auf der Birkenwiese. Sportdirektor Eric Orie ist ein Transfercoup gelungen. Er konnte mit Misaki Sato den ersten japanischen Fußballer ins Ländle lotsen. Der 24 jährige Sato ist universell im Mittelfeld einsetzbar und soll die Rothosen weiter verstärken. Bei seinem letzten Verein, dem FC Hegelmann aus der höchsten litauischen Spielklasse, konnte er bereits Erfahrung in der UEFA Champions League Qualifikation sammeln. Der Spieler erhält einen 2-Jahresvertrag beim FC Dornbirn.

Ein weiterer Neuzugang kommt aus Südamerika und soll für Verstärkung im Sturm sorgen. Ramon de Andrade Souza genannt „Ramon Tanque“ ist ein 188cm großer Stürmer und auf der klassischen „9er Position“. Der 24-jährige Brasilianer spielte zuletzt in seiner Heimat bei GE Bagé und zuvor bei Porto PE. „Wir hoffen, dass er sich schnell in unsere Mannschaft einfügen wird und auf Torjagd für die Rothosen gehen wird“, so Sportdirektor Eric Orie zur Neuverpflichtung. Der Vertrag läuft auf ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison bei den Rothosen.