Neuer Americana Hit aus dem Bregenzerwald: Prinz Grizzley präsentiert neues Musikvideo

Prinz Grizzley, hinter dem Chris Comper steht, verzaubert mit seiner Mischung aus Alt-Country, Americana, Blues und Folk, die in der österreichischen Alpenkultur wurzelt. Die neueste Single "Got Nothing To Prove", veröffentlichte der Vorarlberger Künstler am 29. März 2024. Im Mai soll dann das gesamte Album folgen.

Prinz Grizzley, das Pseudonym von Chris Comper, repräsentiert eine seltene Harmonie von Musikgenres, die traditionell mit der amerikanischen Kultur assoziiert werden: Alt-Country, Americana, Blues und Folk. Seine Musik, eine Hommage an „Berge, Wälder, Sturheit, Herzlichkeit, Religiosität und ein Teil eines sehr einfachen Lebens“, bildet eine Brücke zwischen der österreichischen Alpenkultur und der amerikanischen Musiktradition. Diese einzigartige Verbindung spiegelt den historischen Einfluss der Einwandererkulturen auf die amerikanische Musik wider und betont die universelle Sprache der Musik.

©Philipp Kleber

Ein Weg geprägt von Erfolg und Anerkennung

Mit einer EP und zwei Alben – 'Wide Open Country' (2016), 'Come on in' (2018) und 'To my green mountains home' (2020) – hat Prinz Grizzley einen beeindruckenden Fußabdruck in der Musikwelt hinterlassen. Insbesondere die Teilnahme an renommierten Festivals wie dem SXSW in Austin, Texas, und dem AmericanaFest in Nashville sowie die Unterstützung für Seasick Steve auf seiner "Can u cook" Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich unterstreichen seine wachsende Anerkennung auf internationaler Ebene.

©Muscon

Neue musikalische Horizonte mit "Dear Leftovers"

Für 2024 kündigt Prinz Grizzley das Album "Dear Leftovers" an, ein selbstproduziertes Werk, das die Essenz des Lebens in berührende Melodien gießt. Das Album reflektiert seine musikalischen Erfahrungen und persönlichen Erkenntnisse, gesammelt auf seinen Reisen durch Europa. Mit "Dear Leftovers" verspricht Prinz Grizzley, die Zuhörer auf eine intime Reise durch Liebe, Verlust und Widerstandsfähigkeit mitzunehmen. Erscheinen soll das Album am 31. Mai 2024. Insgesamt werden auf dem Album elf Lieder des Vorarlberger Künstlers zu hören sein.

©Montafon Tourismus

"Got Nothing To Prove" – Ein Echo des Lebens

Die neueste Single "Got Nothing To Prove", veröffentlicht am 29. März 2024, unterstreicht Prinz Grizzleys Talent, tiefgreifende menschliche Geschichten durch Musik zu erzählen. Die Single, die das Leben eines Arbeiters thematisiert, der zwischen Arbeit und Familie balanciert, bietet einen eindringlichen Einblick in die alltäglichen Kämpfe und die Suche nach Trost. "Das neue Video ist all denen gewidmet die mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne ausgerüstet sind, in unserer heutigen Zeit leider keine Seltenheit", schildert der Prinz Grizzley mit einem Augenzwinkern gegenüber VOL.AT die Idee, welche hinter dem neuen Musikvideo steckt.

©VOL.AT/Sonnberger

Prinz Grizzley bleibt eine inspirierende Figur für alle, die in der Musik eine Zuflucht vor den Stürmen des Lebens suchen. Wie bereits bei seinen vorherigen Musikvideos bliebt er auch dieses Mal seiner Heimat dem Bregenzerwald treu. Bei "Got Nothing To Prove" bildet Andelsbuch die Kulisse für das Musikvideo.

Eine Stimme auf der Folk Alliance International

Die Teilnahme an der Folk Alliance International 2024 markiert einen weiteren Meilenstein für Prinz Grizzley. Dieses Ereignis, das die Diversität der Folk-Musik weltweit zelebriert, bietet eine Plattform, um die universelle Botschaft seiner Musik zu teilen. Prinz Grizzley setzt seine Reise fort, indem er die kulturellen und musikalischen Grenzen überwindet und beweist, wie Musik das menschliche Erleben bereichern und verbinden kann.