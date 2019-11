Neue Zeitung „KIND“ ist da!

Über die Macht der Kindheit: Aktuelle Ausgabe der Zeitung des Vorarlberger Kinderdorfs bietet hilfreichen Lesestoff, wie Familien dem Hamsterrad entkommen und Kinder gestärkt werden können.

Bereits in der 16. Auflage erscheint das Magazin „KIND“ des Vorarlberger Kinderdorfs. In redaktioneller Anlehnung an die Reihe „Wertvolle Kinder“ stehen in der aktuellen Ausgabe vor allem jene Erfahrungen im Fokus, die Kindern Kraft für ihre Schritte in die Welt geben. „Es ist schön, Kindern Mut zu machen“, sagt Astrid Spiegel, die als Ehrenamtliche bei den Familienimpulsen des Vorarlberger Kinderdorfs einer jungen Familie Rückhalt gibt. In der Zeitung KIND erzählt sie eindrücklich über ihre erfüllende Tätigkeit. Ob man für die Elternschaft trainieren kann, wollten Anne Richter und Sebastian Schade genau wissen. Sie nahmen an einem Kurs zur Stärkung der Eltern-Kind-Bindung von Netzwerk Familie teil. „Wir haben nicht nur gelernt, feinfühlig mit unserer Tochter, sondern auch miteinander umzugehen“, betont das Paar im KIND-Porträt.