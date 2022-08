„Neue Wege gehen“

Die Schüler der vierten Klasse der Mittelschule Klostertal wurden feierlich verabschiedet.

Schüler, Eltern, Lehrer und Bürgermeister haben sich am Ende des Schuljahres in der Klostertalhalle versammelt, um die diesjährigen Schulabgänger feierlich zu verabschieden. Die einen werden nach der Mittelschulzeit eine weitere Schule besuchen, die anderen bereiten sich an der PTS auf ihre Lehre vor und ein paar absolvierten bereits das neunte Schuljahr und treten gleich eine Lehrstelle an. Die Schüler hatten vier ereignisreiche Jahre hinter sich, so bekamen sie die Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie voll ab. Von heute auf morgen hieß es Homeschooling, digitaler Unterricht, soziale Kontakte meiden und Maskenpflicht. Einige geplante gemeinsame Aktivitäten mussten entfallen, eine gut funktionierende Klassengemeinschaft musste bei der Wiederaufnahme des Schulalltags erst aufgebaut werden.