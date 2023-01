Neue Unterstellplätze vor der Fertigstellung

Die unendliche Geschichte wegen den Carports vom KPV neigt sich dem Ende zu.

Es ist fast schon eine unendliche Geschichte um die Errichtung der neuen Unterstellplätze der zehn vereinseigenen Fahrzeuge sowie ein E-Auto mit Lademöglichkeit für den Krankenpflegeverein Rankweil. Ende März vor zwei Jahren hat die Marktgemeinde Rankweil in seiner Sitzung dem Neubau für den KPV Rankweil von neuen Carports hinter dem Fuchshaus in der Rankweiler Ringstraße einstimmig zugestimmt. Die letzten 22 Monate ging beim Neubau der Carports alles viel zu langsam voran. Kurz vor Weihnachten haben die Bauarbeiten mit dem Aushub endlich gestartet und nun kommt Bewegung rein. In einigen Wochen sollten die Baumaßnahmen für die Carports abgeschlossen werden und die Mitarbeiter vom Krankenpflegeverein Rankweil sollen so schneller zu den Patienten kommen können. Die Fertigstellung soll Mitte Jänner fortgesetzt werden. Gebaut werden die Carports in Holzbauweise und diese wurden bereits schon vormontiert. Der Krankenpflegeverein Rankweil finanziert dieses Projekt aus Rücklagen der vergangenen Jahre. Über die Kosten der neuen Carport-Anlage, welche nicht förderungswürdig ist, wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gartengestaltung hinter dem Fuchshaus übernimmt die Marktgemeinde Rankweil. Fuchshaus und das Grundstück auf der Carport errichtet wird, sind Eigentum der Gemeinde.