Neue Trainerin steht im Fokus des FFC Vorderland

Zum Frühjahrsauftakt kommt es in Röthis zum Duell der Tabellennachbarn gegen Bergheim

Der Liveticker vom Spiel mit allen Daten FFC Vorderland vs Bergheim

Im Geister-Heimspiel am Sonntag 13 Uhr in Röthis nimmt die 26-jährige Übersaxnerin erstmals auf der Betreuerbank von Vorderland Platz und hofft auf einen geglückten Einstand. „Nach der langen Winterpause ist es ein wunderbares Gefühl wieder am Platz zu stehen und der Optimismus über einen Sieg überwiegt“, sagt Jessica Thies.