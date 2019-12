Neue Trainer geben ihr Debüt und das Wiedersehen mit Exklub

Die ehemaligen Turniersieger Lauterach und Feldkirch kommen mit neuen Coaches und Sulzberg freut sich auf das Duell gegen Extrainer

Mit dem viermaligen Zweiten und zehnfachen Finalteilnehmer Wolfurt und dem Turniersieger 2017, Lauterach greifen heute zwei weitere Mitfavoriten und VN.at Eliteliga Vorarlberg Vereine in das Turniergeschehen ein. „Wenn möglich am Finaltag mit dabei sein, aber in erster Linie soll die Mannschaft Spaß am Hallenfußball haben“, sagt Lauterach Neocoach Ingo Hagspiel. Bei seinem Debüt kann der 39-Jährige mit Goalie Nicolas Mohr, Emre Demir, Dolunay Ücüncü, David Smoljanovic, Kerem Kocabay, Christoph Fleisch, Christopher Nagel, Danijel Gasovic (schoss im Vorjahr Alberschwende zum Turniersieg) und Gastspieler Okan Houssain (Torschützenkönig im Vorjahr in der Finalrunde) auf eine starke Truppe zurückgreifen. Allerdings trifft Lauterach schon in der Gruppenphase auf die starken Gegner den Vorjahreszweiten Admira Dornbirn, Kennelbach, Großwalsertal (mit Torjäger Hannes Rinderer) und SW Bregenz 1b mit Alleinunterhalter Musap Palta.

Die Trainer stehen auch in der zweiten Gruppe am zweiten Masterstag im Mittelpunkt des Geschehen. Ex-Turniersieger Feldkirch kommt mit dem neuen Coach Bernhard Summer in die Hofsteighalle. „Das wird das erste große Treffen mit der Mannschaft. Ich kenne mein Team aber noch zuwenig und werde das Coaching noch auslassen und will nur mit richtig guten Tipps der Mannschaft helfen“, so Bernhard Summer. „Wir sind eine gut eingespielte Truppe und bsonders gegen unseren ehemaligen Trainer Joachim Baur will die Elf glänzen“, sagt Sulzberg Trainer Michael Fink (35), der selber noch einmal in der Halle wie Manuel Sohler die Schuhe schnüren wird. „Wir haben zwar nicht mehr so eine hohe Qualität wie vor zwei Jahren im Finaleinzug, aber wollen die Endrunde wenn es geht erreichen“, fügt Fink hinzu. Sulzberg wurde vor zwei Jahren sensationell Vierter im Hallenmasters. Es gibt in der Gruppenphase das Wiedersehen mit Wolfurt-Coach Joachim Baur. Die zwei Klubs aus der ersten Landesklasse, Thüringen und Viktoria Bregenz dürfen auf gar keine Fälle unterschätzt werden.