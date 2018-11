Neue Talk-Serie: "z'Nüne" - Heute mit Gerald Fleisch

Für die erste Ausgabe von z'Nüne haben wir den passionierten Musiker und KHB-Direktor Gerald Fleisch getroffen.

Der Direktor der Krankenhaus Betriebsgesellschaft, Dr. Gerald Fleisch, spricht im VOL.AT-Interview über Spiritualität in seinem Leben, berufliche Höhen und Tiefen, die Auswirkungen der Digitalisierung und natürlich über den guten alten “Leberkäs”. Dass sich immer mehr Menschen bewusster ernähren, habe auch auf Auswirkungen auf die Küchen in den Krankenhäusern. Man biete laut Fleisch heute schon viel mehr vegetarische oder sogar vegane Gerichte an. Grundsätzlich glaubt Fleisch, dass es insgesamt immer schwieriger werde, sich gesund zu ernähren.