Neue Spieler und Trainer sind im Unterhaus eine heiße Aktie

Mehrere Klubs im Vorarlberger Amateurfußball rüsten für die kommende Saison kräftig auf.

Talent kickt in Feldkirch

Flügelflitzer Röser bleibt in Langenegg

LANGENEGG. Die letzten acht Jahre hat Flügelflitzer Andreas Röser einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug in Langenegg. Der 26-jährige Angreifer bleibt dem zweifachen Vorarlbergliga-Champion auch die nächste Saison erhalten

RÖTHIS. Von Ligakonkurrent Austria Lustenau Amateure kommt Burhan Yilmaz zu den Vorderländern. Neu in Röthis ist auch Dario Müller (Wacker Innsbruck Amateure) und Matthias Pointner. An Stelle von Jessica Thies wird Resul Cimen die zweite Kampfmannschaft der Röthner coachen.

Neues Quartett mit altem Bekannten in Bezau

BEZAU. Rückkehrer Jürgen Kaufmann und Matthias Meissner (beide Admira Dornbirn)und Demir Dzaferofic (Bizau) sind neu beim Wälder-Landesligisten. Mit dem Brasilianer Valdeir Dias da Silva, der früher in Andelsbuch schon seine mehr als geglückte Talentprobe unter Beweis gestellt hat, kann Bezau in der neuen Meisterschaft auf ein neues starkes Quartett zurückgreifen

EGG. Als Spieler hat Markus Tantscher in der ersten Kampfmannschaft jahrelang seine Zugehörigkeit prolongiert. Nun wird der Offensivkicker neuer Coach der zweiten Garnitur in der Junkerau. Misel Saric verlässt Egg in Richtung Friedrichshafen