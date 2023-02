Neue Spekulationen um Putins Gesundheit

Zitter-Video aufgetaucht: Bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zitterten die Füße von Wladimir Putin unaufhörlich. Wie steht es wirklich um Putins Gesundheit?

Am Freitag traf Wladimir Putin seinen belarussichen Amtskollegen Alexander Lukaschenko in der russischen Stadt Novo-Ogaryovo. Dort sorgten Putins Füße für jede Menge Aufsehen, denn: Während dem Gespräch um die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder zitterten Putins Füße unaufhörlich. Er konnte seine Füße kaum still halten, wie offizielle Bilder des Kremls zeigten.