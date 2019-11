Neue Schule wurde gebührend gefeiert

Hunderte Besucher kamen zur Eröffnung der Volks-, Mittel- und Musikmittelschule Lingenau.

Lingenau. Mit einem imposanten Festakt wurde die fertig sanierte und erweiterte Volks-, Mittel- und Musikmittelschule Lingenau am Wochenende feierlich eröffnet. Hunderte interessierte Besucher stürmten die neue Schule und nutzten den Tag der offenen Tür für einen Blick hinter die Kulissen der Bildungsstätte, die viel pädagogischen Freiraum für eine zukunftsorientierte Schule bietet.

„Wir haben eine neue Schul‘, ich sag euch, die ist richtig cool“, sangen die Schülerinnen und Schüler voller Begeisterung. Im restlos gefüllten Wäldersaal begrüßte Bürgermeisterin Annette Sohler die Festgäste. In ihren Ausführungen wies sie auf die Vorzüge der neuen Schule hin, die optimale Rahmenbedingungen für einen modernen Unterricht bietet, und betonte, dass die Investition von 4,2 Millionen Euro brutto in den Um- und Zubau der Lingenauer Schulen sich auf jeden Fall gelohnt habe. „Es war mir eine große Freude, mit euch zusammen zu arbeiten“, bedankte sie sich herzlich bei allen, die in irgendeiner Form zum gelungenen Projekt beigetragen hatten. Für die Zukunft wünscht sich die Bürgermeisterin, dass die Lingenauer Bildungsstätte weiterhin eine Schule für Kopf, Herz und Hand bleibe.