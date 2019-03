Neue „Rollen“ für das Theater in Buch

Buch. Die Theatergruppe setzt den Fokus auf neue Talente. Die nächste Spielsaison ist für 2020 geplant.

Mit ausverkauften Aufführungen wurde vor einem Jahr das 70-jährige Bestehen des Theatervereins in der Kleingemeinde gefeiert. Seit einigen Wochen machen die Funktionäre mit der Gewinnung von neuen Laienschauspielern mobil. „Um für die Zukunft gerüstet zu sein wollen wir unsere Strukturen adaptieren“, erklärt Obmann Gerhard Stofleth. So gab es Anfang Januar einen Workshop mit Expertin Brigitte Walk, wo gleich mehrere Interessierte die Welt des Theaters humorig erleben konnten. Weiterführend wollen die Funktionäre auf derartige präventive Aktivitäten aufbauen, um dann das Team komplettieren zu können. „Eine dreiwöchige Spielsaison bedingt viel an Zeitaufwand und nicht zuletzt personelle Ressourcen“, weiß Vizeobfrau Sandra Eberle. Normalerweise folgt auf die Narrenzeit das humorige Bühnenschauspiel in der Berggemeinde. Für dieses Frühjahr ist die Rollenverteilung allerdings eine andere.