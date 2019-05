Neue Regelung bei Karfreitag - ÖGB schäumt vor Wut

Die Bundesregierung soll heimlich noch eine Dienstrechtsnovelle in die neue Karfreitagsregelung eingebaut haben - der ÖGB übt scharfe Kritik.

Der ÖGB plant eine Klage gegen die Karfreitagsregelun gder Bundesregierung. Nun muss aber ein weiterer Aspekt in die Klageschrift eingearbeitet werden, nachdem die Bundesregierung eine Dienstrechtsnovelle für einige Berufsgruppen eingebaut hat. “Damit wird die bereits absurde Regelung des persönlichen Feiertags gänzlich zur Farce”, so ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker in einer Aussendung.

Kein Feiertag bei Reiseverkehr Ohne Einbeziehung der evangelischen Kirchen und der Sozialpartner habe die Bundesregierung die Karfreitag-Regelung durch eine weitere Dienstrechtsnovelle heimlich ergänzt, schreibt Loacker. In Härtefällen können Beamte und Vertragsbedienstete trotz Bewilligung des „persönlichen Feiertages“ zur Arbeit verpflichtet werden. Wenn etwa ein evangelischer Polizist seinen persönlichen Feiertag am Karfreitag in Anspruch nehmen will, kann ihm das kurzfristig etwa aufgrund von starkem Reiseverkehr untersagt werden.