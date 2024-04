Neue Regeln für Wolfsabschüsse in Vorarlberg

Die Vorarlberger Landesregierung hat eine neue Verordnung für ein effektives Wolfsmanagement beschlossen, die rechtskonforme Abschüsse von problematischen Wölfen erlaubt, um Siedlungsräume und Nutztiere zu schützen.

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstagvormittag mehrheitlich eine sogenannte Wolfsmanagementverordnung beschlossen. Sie regelt die Möglichkeiten für rechtskonforme Abschüsse von Wölfen. Damit sollen Siedlungsraum und Nutztiere geschützt werden, so Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Christian Gantner (beide ÖVP) in einer Aussendung. Wölfe, die die Scheu vor Menschen oder Siedlungen verloren hätten, könnten nun leichter entnommen werden.