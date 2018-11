Neue Radverbindung in Schruns kostet 890.000 Euro

Eine wichtige Verbindung für den alltäglichen Fuß- und Radverkehr im Raum Schruns konnte am Donnerstag eröffnet werden. Land und Gemeinde haben insgesamt 890.000 Euro investiert.

Der Anteil des Radverkehrs in Vorarlberg soll bis zum Jahr 2020 auf 20 Prozent gesteigert werden (aktuell sind es 16 Prozent). „Die Radinfrastruktur wird daher laufend verbessert“, betont Landesrat Rauch. Ein Beispiel dafür ist die neue Geh- und Radwegunterführung. Sie ersetzt die knapp 50 Jahre alte Unterführung, die nicht mehr den heutigen Standards (Breite, Steigung der Rampen, Sichtverhältnisse) entsprach. Die Unterführung war schon immer eine sehr wichtige Verbindung zwischen den Gemeinden Schruns und Tschagguns, nicht zuletzt da sich in unmittelbarer Umgebung der Aktivpark sowie der Fußballplatz befinden. Eine umfassende Variantenstudie hat im Vorfeld ergeben, dass eine Unterführung in den Kategorien Komfort, Attraktivität und Akzeptanz, Verkehrssicherheit, Trennwirkung, Flüssigkeit, Sicherheit und Leichtigkeit im Sinne der Landesstraße am besten abschneidet.