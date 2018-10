Neue "Radargeräte" für Vorarlberg ein alter Hut

Die Nachricht von neuen, genaueren und in beiden Richtungen arbeitenden "Radargeräten" sorgte diese Woche für Aufregung. In Vorarlberg unberechtigt, schließlich sind die Geräte bereits seit Jahren im Einsatz.

Sie arbeiten mit Laser- statt Radartechnik, messen die Geschwindigkeiten in beide Fahrtrichtungen und können mehrere Fahrzeuge gleichzeitig und mit niedrigerer Messtoleranz erfassen – die Nachricht von neuen Radargeräten sorgte diese Woche für Aufregung unter den Fahrzeughaltern. Dies vor allem in Wien, schließlich wurden hier gleich vier der Geräte aufgestellt.

Neuheit nur für Wien

Abseits der Bundeshauptstadt jedoch sollte diese Nachricht nicht so heiß gegessen werden wie sie serviert wird. Denn “neu” sind diese Geschwindigkeitsmessgeräte nur in Wien selbst. In Vorarlberg und anderen Bundesländer sind sei teilweise bereits seit Jahren im Dienst, bestätigt auch Rudolf Salzgeber, Leiter der Verkehrspolizei.