Neue Nacktfotos von Madonna sorgen für Wirbel

Kritik an der Queen of Pop: Bei den Fans Madonna kommen die sehr freizügigen Bilder zum Teil nicht so gut an.

16,9 Millionen Fans und Follower hat Madonna alleine auf dem sozialen Netzwerk "Instagram". Diese "beglückt" sie auch zum Teil mit der sehr lasziven und freizügigen Bildern. Das hat nach einem neuen Posting jetzt auch für viel Kritik an der Queen of Pop gesorgt.

Nach der Kritik "bebt" das Netz

Während die einen das "Story-Posting" mit den Bildern kritisieren, schmeißt sich Madonna in ihre schwarzen Spitze-Dessous samt Netz-Strumpfhose und Lack-High-Heels und lässt das Netz beben. Zufällig rutscht auch ihre linke Brust aus dem BH und zeigt ihren Nippel. Sicher nur Zufall.

"Zu alt für diesen Scheiß": Halbnackte Madonna provoziert mit Busen-Pic

