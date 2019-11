Neue musikalische Leitung für MV Buch

Buch. Kirchenkonzert brachte regen Applaus und einen neuen Dirigenten.

Es ist Tradition in der Berggemeinde, dass der Musikverein im Spätherbst noch zu einer konzertanten Darbietung lädt. Um dem großen Orchester, nachdem auch die Jungmusik „Kids on Dur“ brillierte, genügend Platz zu schaffen, wurden zuvor sogar noch Kirchenbänke ausgebaut. Auch im Klangraum der Pfarrkirche hatte der bewährte Licht- und Tontechniker Manfred Arquin alle Hände voll zu tun, während die kleinen und großen Musiker für ein genussvolles Konzert sorgten. Querflötistin Fabienne Hopfner führte durch das mit viel Applaus bedachte Programm, das ganz im Zeichen von Fanfaren und Chorälen stand. Der vom Musikverein und den Nachwuchstalenten zum Schluss gemeinsam präsentierte und gehörfällige Titel: „We are the World“ offerierte einmal mehr die Verbundenheit zwischen Jung und Alt.