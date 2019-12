Neue Metzgerei wurde gestürmt

In Hittisau öffnete die Metzgerei Naturpark Nagelfluhkette ihre Türen.

Hittisau. Ein neues Metzgereifachgeschäft mit Bistro eröffnete im Zentrum von Hittisau. In dem modernen Fachgeschäft werden Köstlichkeiten von Tieren, die im Naturpark geboren, gefüttert und geschlachtet wurden, angeboten. Zum Verkosten, Verweilen und Genießen bei ausgezeichneter Beratung, lädt das zugehörige Bistro ein.

„Aus einem spontanen Gespräch von drei Bürgermeistern entwickelte sich in kurzer Zeit eine Idee und heute stehen wir mit Stolz vor unserem neuen Metzgereifachgeschäft in Hittisau“, erläuterte Ulrich Schmelzenbach, Obmann der Genossenschaft Metzgerei Naturpark Nagelfluhkette, die Entstehungsgeschichte. „Wir setzen uns dafür ein, dass den Produzenten wieder mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. Transparente Qualitätskriterien, kurze Transporte, Tierwohl bei der Schlachtung sind Teil unserer Philosophie.“ Sein besonderer Dank galt den Vorstandsmitgliedern der Genossenschaft Metzgerei Naturpark Nagelfluhkette mit Metzgermeister Rainer Moosmann, Bgm. Gerhard Beer, Carina Niedermair (Naturpark Nagelfluhkette), Bgm. Martin Bereuter und Adlerwirt Jürgen Hirschbühl für ihr großes Engagement sowie Geschäftsführerin Pia Nenning, „die in den letzten Wochen Tag und Nacht für das Projekt gearbeitet hat.“