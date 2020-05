Neue Maske aus Vorarlberg verspricht freies Atmen

Ein Vorarlberger Unternehmen sorgt mit einer neuen innovativen Schutzmaske gegen die Coronaviren für Aufsehen.

Smile (and be safe) nennt sich der langlebige Mund-Nasen-Schutz aus hochwertigem Kunststoff - erfunden und entwickelt von Dr. Angelika Böhler und Dr. Fleur Weiland.

Freunde leiden unter dem Tragen von Masken

"Wir wollten nicht länger zuschauen, wie weggeworfene Einwegmasken Spazierwege säumen, die Behörden vor Schimmelbildung bei zu lange getragenen Stoffmasken warnen und unsere Freunde bei der Arbeit unter dem ständigen Maskentragen leiden", sagen Böhler (Inhaberin der Boehler-PR Kommunikationsberatung in Dornbirn) und Weiland (Dr. der Germanistik), wieso sie unter Zuhilfenahme eines Expertenteams eine eigene Schutzmaske entwickelten.

100% Made in Vorarlberg

Freier Blick, freies Atmen

"Corona hat viel in unserem Leben verändert, auch unsere Kommunikation. Die Idee einer intelligenten und sicheren Alltagsmaske mit freiem Blick, angenehm zu tragen, ohne Ablaufdatum und in einem besonderen Design war naheliegend", sagen die Smile-Erfinder.

Sah das Bild gerade zuvor, @mlcaritas auf Facebook, klaue es jetzt ganz ungeniert ☺️ Eine neuartige Maske, offenbar made in Vorarlberg 👍 Sie ermöglicht lt Michael leichteres atmen, lässt die Mundpartie sichtbar und schützt zugleich besser als ein Visier, denke ich. pic.twitter.com/vXQkM9Ip41

Smile ist keine medizinische Maske

Kein 100 Prozent Schutz

Die Maske schütze zwar vor größeren Tröpfchen aus der Umgebung, sei aber kein Eigenschutz, heißt es vonseiten des Vorarlberger Unternehmens. "Es gibt keinen ausreichenden Schutz vor Viren und Bakterien, weil die Masken nicht abschließend auf dem Gesicht sitzen. So können etwa kleine Tröpfchen in der Luft eingeatmet werden. Auch mit SMILE gelten weiter die Regeln für Handhygiene und das konsequente Einhalten des Sicherheitsabstandes."

Welchen Vorteil hat SMILE gegenüber einem MNS aus Stoff?

Welche Vorteile hat SMILE gegenüber einem Face Shield?

Ein Face Shield ist ein Gesichtsschutz aus PVC, der an der Stirn befestigt wird. Es gibt zahlreiche Varianten in Form und Befestigung,

was jedoch allen gemein ist: Sie beeinträchtigen den freien Blick durch die Folie und sie sind nach unten hin weit offen.