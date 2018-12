Neue Landesmeister, Bundesliga mit Höhen und Tiefen

Die Sportkegler ermittelten die Landesmeister. In der Bundesliga gab es Siege und Niederlagen.

Bei den Nachwuchs-Landesmeisterschaften im Kegelsportcenter Koblach haben die jungen Sportkegler in der Altersklasse U10 120 Wurf in die Vollen gespielt, während alle anderen jungen Sportkegler 120 Wurf Sportprogramm (Kombination mit Volle und Abräumen) absolviert haben. In der Altersklasse U23 konnte Amann Matthias eine neue persönliche Bestleistung mit 580 Kegeln abrufen und erreichte damit klar den 1. Platz vor Wüschner Marcel (SKC EHG Dornbirn). U23 weiblich gewann Wüschner Sabrina (SKC EHG Dornbirn). Gold bei U18 holten sich Benzer Nico und Nikolic Maja (SKC Koblach). In der Altersklasse U14 siegten Peschl Samuel (SKC Koblach) und Feher Chiara (SKC EHG Dornbirn). U10-Landesmeister wurde Hammerl Noah (SKC Koblach).