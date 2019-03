Neue LÃ¤ndle-Hymne

LUDESCH SöffaBuaba präsentierten im Ludescher Gemeindeamt Video zum Song „Voradlberg“.

Gut 150 Besucher fanden sich im Gemeindezentrum ein, um bei der Premiere live dabei zu sein. Der Abend begann jedoch mit einem Liveauftritt von Alexander Engstler, Matthias Dünser, Martin Dobler und Bertram Gamohn, die seit gut fünf Jahren als SöffaBuaba auf dem Campingplatz in Nüziders musizieren. Wie auf dem Campingplatz trat das Quartett auch in Ludesch „stromlos“ auf und gab unter dem Beifall der Zuschauer einige Söffa-Songs zum Besten. Wie gewohnt wurde dabei auch das Publikum zum Mitmachen animierte. Nach einem Quiz zur Band folgte im Anschluss die Videovorführung.

„Die Drehaufnahmen fanden in ganz Vorarlberg statt und zeigen auf, wie wunderbar unser Ländle ist“, so Söffa-Chef Alexander Engstler, der den Liedtext, wie er es bezeichnet mit „spitzem Bleistift“ geschrieben hat. In akribischer Vorarbeit hatten er und Werner Scheffknecht ein ausgefeiltes Drehbuch zusammengestellt und dieses schließlich unter tatkräftiger Mithilfe zahlreicher freiwilliger Helfer realisiert. Die Besucher zeigten sich vom Ergebnis durchwegs begeistert und honorierten das Gesehene mit tosendem Beifall. Ab sofort ist das Video auch auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=a3IW6LDrG6I) zu sehen. „Einfach reinklicken, anschauen und am besten natürlich liken“, so der Bandleader mit einem Augenzwinkern.