Neue Krise im Anmarsch? Fünf Risiken für die Weltwirtschaft

Es sind politisch unruhige Zeiten, und auch weltwirtschaftlich trüben sich die Aussichten ein. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen nach unten korrigiert, geht aber immer noch von 3,7 Prozent Wachstum in diesem Jahr aus. Doch die Anzeichen für eine drohende Krise mehren sich:

HOHE SCHULDEN: Kommt es zu einem globalen Abschwung oder einer neuen Finanzkrise, versuchen Staaten mit Rettungs- und Konjunkturpaketen gegenzusteuern. Doch nach der jüngsten Finanzkrise stieg die Verschuldung in vielen Ländern; sie könnten kaum neue Programme auflegen. Die Schuldenlast der öffentlichen und privaten Hand in aller Welt liegt nach Angaben des IWF um 60 Prozent höher als noch vor der 2008 ausgebrochenen Finanzkrise – bei 182 Billionen Dollar.

RISIKOBANKEN: Viele Banken haben weiter einen zu geringen Finanzpuffer. Zudem werden “Schattenbanken” unzureichend reguliert. Die Zentralbanken fluteten in der Niedrigzins-Phase die Finanzmärkte mit billigem Geld, was Spekulationen antrieb. Die Haushaltspläne in Italien, wo der Schuldenstand bei mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung liegt, sorgen für zusätzliche Unruhe an Märkten.