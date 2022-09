Neue Kinder-Schutztafeln in Außerbraz

Braz. Pünktlich zum Start des Schul- und Kindergartenjahres wurden in ganz Außerbraz Beschilderungen angebracht, die für mehr Achtsamkeit auf den Straßen sorgen.

Im gesamten Bludenzer Ortsteil Außerbraz besteht Tempolimit 30. Trotz Kontrollen wird diese Geschwindigkeitsbegrenzung von vielen überschritten. Um für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen, wurde auf die Initiave von Ortsvorsteher Christian Zimmerman ein neues Projekt mit der Volksschule Außerbraz in Leben gerufen. Gefördert wurde die Aktion von der Stadt Bludenz. Insgesamt haben die Kinder 28 Tafeln gestaltet, die im gesamten Ortsgebiet montiert wurden.

„Ich bedanke mich beim Engagement von unserem Ortsvorsteher Christian Zimmermann und den Kindern und Lehrpersonen der Volksschule Außerbraz. Die Kinder dürfen stolz auf ihre Arbeit sein und ich bin überzeugt, dass die Aktion für mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr sorgen wird“, so Bürgermeister Simon Tschann.

Es ist die Sage der Ruschifenggen, die Inspiration für die Motive der Tafeln war. Der Ruschifeng ist eine zwergenähnliche Gestalt, die unerkannt den Menschen hilft. Die Kinder hatten sichtlich Spaß an der Aufgabe und waren voller Tatendrang ihre eigenen Bilder so bunt und kreativ wie möglich zu gestalten. Und es sind die individuelle Darstellungen aller Schüler*innen, die nun in Außerbraz für mehr Sicherheit sorgen sollen.