Neue Impulse für Bregenzerwälder Chöre

Weiterbildung hat für Chorforum Bregenzerwald hohe Priorität. 140 Teilnehmer bei Singseminar.

Hittisau. 140 Bregenzerwälder Sängerinnen und Sänger arbeiteten beim Wochenend-Singseminar in Lingenau an ihrer Stimme. Die jährlich vom Chorforum Bregenzerwald organisierte Veranstaltung ist ein wichtiger Ideengeber in der regionalen Chorlandschaft. Mit Oskar Egle konnte ein renommierter Fachmann für das Singseminar gewonnen werden. Unter seiner sehr kompetenten und humorvollen Leitung wurden in zweitägiger Probenarbeit geistliche und weltliche Chormusik erarbeitet.