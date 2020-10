Neue Impulse für Bizau

Ein kommunalpolitisch erfahrenes Team stellt sich den Herausforderungen.

Für Norbert Greussing ist Gemeindearbeit nichts Neues, war er doch (bis 2015) 25 Jahre in der Gemeindevertretung sowie fünf Jahre als Gemeinderat und Vizebürgermeister in seiner Heimatgemeinde Bizau aktiv. Beruflich ist der 53-Jährige seit vielen Jahren Gemeindesekretär in der Marktgemeinde Egg und bleibt dort neben seiner Bürgermeistertätigkeit in Bizau weiterhin in Teilzeit beschäftigt. Alle Bizauer Gemeindevorstandsmitglieder sind neu in ihrem Amt. Neben Bürgermeister Norbert Greussing bilden Vizebürgermeister Wolfgang Meusburger und Annette Scheffknecht den Gemeindevorstand. Acht der 15 Sitze der Gemeindevertretung in Bizau wurden neu besetzt. Von den acht „Neuen“ waren zwei bereits als Ersatzmitglieder tätig und drei bereits früher in der Gemeindevertretung aktiv.