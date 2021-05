Vorarlberg hält das Impftempo weiter hoch. Wie die zuständige Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher informiert, sind für die am Mittwoch (19. Mai) anlaufende neue Impfrunde über 20.500 Einladungen versendet worden.

Mehr als 9.500 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger werden bis Montagabend (24. Mai) ihre erste Teilimpfung erhalten und über 11.000 Personen bekommen die notwendige zweite Schutzdosis. Impfstraßen sind in Dornbirn, Nenzing, Bregenz und Bezau eingerichtet. An noch nicht im Online-Portal Registrierte wendet sich Rüscher mit dem erneuten Appell, sich umgehend für eine kostenlose Impfung einzutragen: "Wer sich jetzt anmeldet, kann damit rechnen, rasch eine Einladung für eine Impfung zu erhalten."

Unschlüssige motivieren

Allen bereits geimpften bzw. für eine Impfung vorgemerkten Mitbürgerinnen und Mitbürger spricht die Gesundheitsreferentin einen großen Dank aus: "Mit einer Impfung schützen wir uns selbst, unser persönliches Umfeld und die Gesellschaft insgesamt. Für die steigende Impfbereitschaft bedanke ich mich sehr herzlich. Bitte werben Sie auch in der Familie und am Arbeitsplatz mit den Vorteilen einer Impfung, um möglichst viele Unschlüssige für den Schritt zu gewinnen." Wertschätzende Worte richtet sie ebenso an die engagierten Teams in den Impfstraßen: "Es ist einfach nur beeindruckend, was hier geleistet wird."