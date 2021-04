Neue Hörbranzer Postpartnerin startet in Bälde

Hörbranz. Örtlicher Postpartner zeigt sich nach Umbau ab Anfang Mai im neuen Outfit. Sabine Gasser tritt Nachfolge von Sylvia Jochum an.

Ab Anfang Mai zeigt sich der örtliche Postpartner sozusagen im neuen Outfit. Zudem wird das Lokal im geschichtsträchtigen Haus in der Lindauer Straße 53 neu verpachtet. Sabine Gasser tritt dabei die Nach­folge der langjährigen Postpartne­rin Sylvia Jochum an, die in den verdienten Ruhestand wechselt. Bereits zu Beginn des Jahres mach­te sich Jochum Gedanken um die Zukunft der Postpartnerstelle in Hörbranz. Knapp über 10 Jahre meisterte sie mit ihrem Team das postalische Tagesgeschäft, das sich in den vergangenen Jahren durch­aus verändert hat. Mit Blick auf die Pensionierung ist es nun umso er­freulicher, dass der Service der Post­partnerschaft zur täglichen Grund­versorgung am bewährten Standort im Hörbranzer Dorfzentrum, nahtlos fortgeführt werden kann. Eine Pre­miere wird es wohl für Sabine Gasser (32), die sich bereits seit längerem auf den ersten Öffnungstag Anfang Mai akribisch vorbereitet.

Umbauarbeiten

Bereits seit einem Monat konnte sich die gelernte Einzelhandelskauffrau bei der Einschulung einen Überblick verschaffen. „So ein Angebot kommt nicht jeden Tag. Für mich ist es eine Perspektive und Herausforderung zugleich“, stellt die neue Pächterin motiviert fest. Bevor sie übernimmt, steht noch ein Umbau an. So wird dem bestehenden Lokal Ende Ap­ril gewissermaßen ein neues Outfit verpasst. Das Ganze in recht kurzer Zeit, um auch den laufenden Betrieb möglichst für die Zeit des Umbaus und der nötigen Installierungsarbei­ten, nur geringfügig einschränken zu müssen. Dazu wird das Feiertagswo­chenende genutzt, sodass die Post­stelle ab Donnerstag, den 29. April mittags kurzzeitig geschlossen wird.

Direkter Übergang