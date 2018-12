Neue Hinweise: Könnte so etwa Herzogin Meghans Baby heißen

Könnte das der Name für Herzogin Meghans (37) und Prinz Harrys (34) Baby sein? Das königliche Traumpaar erwartet sein allererstes Kind.

Deswegen beschäftigt die Royal-Fans aktuell vor allem ein Thema – wie wird Baby Sussex heißen? Eigentlich soll dieses Geheimnis bis zur Geburt gewahrt werden, doch nun sollen Hinweise durchgesickert sein: Laut Palastinsidern stünden Albert, Philip, Diana und Victoria hoch im Kurs! Der Favorit der Briten ist eindeutig Victoria und die Promiflash-Leser haben in der Umfrage, welcher der Namen ihnen am besten gefällt, ebenfalls für die Hommage an die erste britische Monarchin gestimmt.