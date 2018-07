Neue Grenzpolizei Lindau macht mobil

Bayern will die Grenze auch am Bodensee deutlich stärker sichern.

Seit vergangenem Sonntag, dem 1. Juli 2018, ist die „Polizeiinspektion Fahndung Lindau“ Geschichte. Sie wurde umbenannt in die „Grenzpolizeiinspektion Lindau“ mit Standort Bregenzerstraße am Grenzübergang Unterhochsteg, nur einen Steinwurf von Lochau entfernt.

Die Belegschaft, ehemalige Schleierfahnder und nunmehr Grenzpolizisten, müssen sich erst Mal an mit ihrem frischen Titel vertraut machen. „Es ist wie nach einer Hochzeit, an den neuen Namen muss man sich noch gewöhnen“, scherzen der zuständige Polizeioberrat Alexander Pfaff und sein Team.

Fest steht, dass sich Bayerns Innenminister Markus Söder und Innenminister Joachim Hermann mit der jüngsten Neugründung der Bayerischen Grenzpolizei noch effizientere und effektivere Einsätze aller Kontroll- und Fahndungskräfte versprechen, auch am Bodensee. Welche Auswirkungen das in Vorarlberg an der unmittelbaren Grenze haben wird, wagt Pfaff noch nicht zu prognostizieren. „Es sind noch zu viele Fragen offen. Ich weiß derzeit noch nicht was kommt und was nicht. “, stellt er klar. Wird es zu mehr Zurückweisungen von illegal eingereisten Flüchtlingen nach Vorarlberg kommen? Auch das ist eine Frage, die der Lindauer Grenzpolizei-Kommandant noch nicht zu beantworten vermag.