Neue Geschäftsführerin für die "Junge Wirtschaft"

An der Spitze der Jungen Wirtschaft Vorarlberg (JWV) steht ein Wechsel an: Mit 1. Jänner 2020 wird Julia Grahammer (27) die Geschäftsführung von Lukas Fleisch (31) übernehmen, der sich künftig den Aufgaben in der Wirtschaftspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) widmen wird.