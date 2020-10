Neue Gemeindespitze in Langenegg

Großes Vertrauensvotum für Bürgermeister Thomas Konrad und Vizebürgermeisterin Katharina Fuchs.

Der 43-jährige Neo-Bürgermeister Thomas Konrad war bisher selbständig als Markenentwickler selbständig. In der Langenegger Gemeindevertretung war er in der vergangenen Periode als erstes Ersatzmitglied aktiv. Der neugewählte Bürgermeister bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nahm in einer ersten Stellungnahme Bezug auf die wichtigsten Schwerpunkte seiner künftigen Amtsperiode. Er hofft auf die breite Unterstützung in der Gemeindevertretung und „möchte sich auf einem guten, gemeinsamen Weg in die Zukunft der Bedürfnisse und Anliegen der Bevölkerung annehmen.“ Bei seinem Vorgänger Kurt Krottenhammer bedankte er sich für sein außerordentliches Engagement während seiner 5 ½-jährigen Amtszeit.