Neue Führungsteams in den Landeskrankenhäusern Bregenz und Hohenems

Die Spitäler in Bregenz und Hohenems setzen künftig verstärkt auf eine Doppelführung.

Personalrochaden

Den Anstoß für die Neuaufstellung des Leitungsteams in den Landeskrankenhäusern Bregenz und Hohenems hatten personelle Veränderungen am Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch gegeben. Der dortige Verwaltungsdirektor Harald Maikisch ging in Pension, Pflegedirektor Michael Scheffknecht übernahm die Leitung des Bereichs Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement in der KHBG. In der Folge wechselten sowohl Verwaltungsdirektor Andreas Lauterer als auch Pflegedirektor Bernd Schelling vom LKH Bregenz nach Feldkirch.