Neue Flüchtlingswelle: UNHCR warnt

Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) schlägt Alarm: Eine neue Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten nach Europa steht bevor.

Es soll ähnlich wie die Situation im Jahr 2015 sein. Die internationale Unterstützung für Jordanien, einem der größten Aufnahmeländer weltweit, nimmt rapide ab, was auch langjährige Bewohner zur Flucht bewegt.

Rückgang internationaler Hilfe

Jordanien, mit über 720.000 registrierten Flüchtlingen, sieht sich einer drastischen Reduzierung internationaler Zuwendungen gegenüber. Roland Schönbauer, UNHCR-Sprecher in Jordanien, berichtet von einer "atemberaubenden Geschwindigkeit", mit der die Hilfe zurückgeht. Dies führt zu massivem menschlichem Leid und prekären Lebensverhältnissen für die Flüchtlinge.

Flucht als letzter Ausweg

Trotz der Gefahren entscheiden sich immer mehr Menschen zur Flucht aus Jordanien, hauptsächlich nach Europa und in die Golfstaaten. Schönbauer betont, dass diese Entwicklung logisch erscheint, angesichts der steigenden Not und der sinkenden Unterstützung. Die bevorzugten Ziele in Europa sind Länder wie Deutschland, wo bereits große Gemeinschaften existieren, die den Neuankömmlingen Unterstützung bieten können.