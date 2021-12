Neue Farbe für Möbel im Museumsquartier gesucht

Das Museumsquartier lässt wieder über die neue Farbe für die Sitzmöbel im Hof abstimmen: Wie alle zwei Jahre hat das Publikum die Möglichkeit, am Voting teilzunehmen, das am 25. Dezember startet und bis zum 12. Jänner läuft. Zur Auswahl stehen "MA48orange", "Powidlblau", "Zuckerlrosa" oder "Bobogrün". Die bisherigen MQ Möbel (76 Stück in der Farbe "MQ Libelle") können zudem ab sofort im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs für je 720 Euro erworben werden.

"Wir schenken unseren Besucher*innen neue Möbel und sie können wie immer selbst entscheiden, in welcher Farbe ihr 'Wohnzimmer' ab dem Frühjahr erstrahlen soll", so der scheidende MQ-Direktor Christian Strasser, der Mitte Februar von Bettina Leidl abgelöst wird.

(S E R V I C E - Abstimmung von 25. Dezember bis 12. Jänner unter . Anmeldung für Kauf der alten Möbel unter )