Neue Erkenntnisse zum Terroranschlag in Wien

24 Tage nach dem Terroranschlag in Wien präsentiert der Innenminister die neuen Erkenntnisse.

Am Abend des 2. November 2020 schoss ein Mann in der Wiener Innenstadt um sich und tötete damit vier Menschen. Die Beamten der Polizei stoppten den Anschlag mit einem tödlichen Schuss auf den Täter. Am Donnerstag präsentieren Innenminister Karl Nehammer und Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf die neuen Erkenntnisse in dem Fall. Der Bund hat eine Pressekonferenz um 11.30 Uhr angesetzt. VOL.AT berichtet live.