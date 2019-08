Neue Erkenntnisse: Prinz Andrew schwer belastet

Der Sohn von Queen Elizabeth hatte in der Vergangenheit zwar immer wieder abgestritten, in einen Missbrauchsskandal um Multimillionär Jeffrey Epstein (der sich erhängt hat) verwickelt zu sein, doch nun kommen neue Details ans Tageslicht.

"Daily Mail" hat neue Daten aus dem Logbuch von Epsteins Privatjet und den Reisedaten von Prinz Andrew veröffentlicht. Das Ergebnis: Beide hatten zeitgleich und dreimal das gleiche Reiseziel. New York, London und die Karibik flogen sie an.

Zeugin belastet Herzog

Eine Hauptzeugin, nämlich Virginia Giuffre, hatte 2016 ausgesagt, in London mit 17 Jahren und später auch in New York sowie auf einer Privatinsel von Jeffrey Epstein zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden zu sein.